Aylin evinin önünde öldürüldü

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Aydın Sultanhisar’da yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin (48), Mehmet Şah Yeşilova’nın (50) sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Yeşilova, önceki gece 22.00 sıralarında Pekin’in evinin önüne gidip beklemeye başladı. Pekin’in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, hayatını kaybederken, Yeşilova kaçtı. Jandarma Mehmet Şah Yeşilova’yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova’yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilova tutuklandı.