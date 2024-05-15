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Aylin evinin önünde öldürüldü

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#Aydın#Sultanhisar#Jandarma
Aylin evinin önünde öldürüldü
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 15, 2024 07:00

Eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin, kendisine takıntılı olup sürekli rahatsız ettiği için şikâyette bulunduğu Mehmet Şah Yeşilova tarafından evinin önünde öldürüldü.

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Aydın Sultanhisar’da yaşayan ve eşinden bir süre önce boşanan 1 çocuk annesi Aylin Pekin (48), Mehmet Şah Yeşilova’nın (50) sürekli kendisini rahatsız etmesi üzerine polise şikâyette bulundu. Şikâyetin ardından Yeşilova, önceki gece 22.00 sıralarında Pekin’in evinin önüne gidip beklemeye başladı. Pekin’in evden çıktığı sırada Yeşilova, tabancayla art arda ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Pekin, hayatını kaybederken, Yeşilova kaçtı. Jandarma Mehmet Şah Yeşilova’yı Atça Mahallesi çıkışında yakalayıp gözaltına aldı. Jandarma, Yeşilova’yı olay yerinin sorumluluk alanları dışında olması nedeniyle polise teslim etti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yeşilova tutuklandı.

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#Aydın#Sultanhisar#Jandarma

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