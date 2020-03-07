Aylin Cesur’dan geciken yanıt: Namaz bitti sandım

Cesur, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları vurguladı: “Olay günü, şehidimizin cenazesi olduğunu öğrenince Isparta Atabey İlçe Kongresi’nden çıkarak derhal Dinar’a tören alanına geldim. Cemaat saf tutmuştu. Öğrendim ki şehidimizin babası protokolde namazdaydı. Bulunduğumuz yerden orası görülmüyordu. Bekledim. Namaz bitti yönlendirmesiyle taziye için ilerlediğimde bitmediğini, selam verildiğini fark ettim, tereddütte kaldım, duaya katıldım. Özeti budur. ‘Şehit annesine sarıldı ve poz verdi’ diye servis ettikleri fotoğraf ise 16 Şubat’ta Yalvaç’ta, mahalleli kadınlarla konuşurken, bir mahalli ajans tarafından çekilmiş ve 17 Şubat’ta da kendi sosyal medyasında paylaşılmıştır. Kasıtlı olarak servis edildi. Edep de bilirim, töre de bilirim, iman da bilirim. Kamuoyunun vicdanına arz ederim.”