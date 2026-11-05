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Aylardır tedavi görüyordu: Uzman çavuş hayatını kaybetti

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#Kars#Mücahit Yıldız#Uzman Çavuş
Aylardır tedavi görüyordu: Uzman çavuş hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Kasım 05, 2026 17:17

35 yaşındaki uzman çavuş Mücahit Yıldız'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu. Kars'ta akciğer kanseri nedeniyle tedavi gören Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yıldız, Sarıkamış ilçesinde, törenle son yolculuğuna uğurlandı.

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Hakkari Çukurca Jandarma Komando Tabur Komutanlığı bünyesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, yaklaşık 9 aydır akciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü Kars Harakani Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Aylardır tedavi görüyordu: Uzman çavuş hayatını kaybetti

Yıldız için Kars'ın Sarıkamış ilçesindeki Sarıkamış Merkez Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Cenazeye Vali Ziya Polat, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Yıldız'ın ailesi ve yakınları katıldı.

Aylardır tedavi görüyordu: Uzman çavuş hayatını kaybetti

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Cenazede Yıldız'ın ailesine başsağlığı dileklerini ileten Vali Polat, yakınlarının da acısını paylaştı. Jandarma Uzman Çavuş Mücahit Yıldız, namazın ardından Sarıkamış Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi. 

Aylardır tedavi görüyordu: Uzman çavuş hayatını kaybetti

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#Kars#Mücahit Yıldız#Uzman Çavuş

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