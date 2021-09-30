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Aylardır öksüren kadının akciğerinden çekirdek çıktı

#Karabük#Akciğer#Hasta

Karabük'te öksürük şikayetiyle hastaneye başvuran kadının akciğerinde lezyon tespit edilmesiyle acil ameliyata alındı. Operasyon sonrası hasta kadının akciğerinden çıkan kabak çekirdeği, doktorları da şaşırttı.

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Birkaç aydır öksürük şikayeti olan Hatice U. (56), Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurdu.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Acat ve ekibi, çekilen tomografilerde akciğerde yabancı bin cisim bulunduğunu tespit etti.
Hemen ameliyata alınan kadının akciğerinden kabak çekirdeği çıkarıldı.

Aylardır öksüren kadının akciğerinden çekirdek çıktı

Acat, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hasta aylar önce kabak çekirdeği yemiş. Bana öksürük şikayetiyle geldi. Akciğer tomografisinde lezyon görünüyordu. Yabancı cisim gördüm. Cismi çıkarınca kabak çekirdeği olduğunu gördük." dedi.

Aylardır öksüren kadının akciğerinden çekirdek çıktı

'BİRKAÇ AY GEÇ KALINSAYDI ÖMÜR BOYU ÖKSÜRÜK ŞİKAYETİ OLABİLİRDİ'

Hastanın durumunun iyi olduğunu belirten Doç. Dr. Acat, "Şu an için hastamızın durumu iyi. Bu durumu zamanında tespit edip bu çekirdeği çıkartmamış olsaydık veya hasta bize birkaç ay sonra gelmiş olsaydı sağ akciğerinin altında geriye dönüşsüz bronşektazi dediğimiz hastalık oluşabilirdi ve hastada ömür boyu öksürük ve balgam çıkartma şikayeti olabilirdi.’’ diye konuştu.

Aylardır öksüren kadının akciğerinden çekirdek çıktı

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#Karabük#Akciğer#Hasta