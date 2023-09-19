Aylar sonra sessizliğini bozdu... Onursal Adıgüzel'den Kılıçdaroğlu'na sert sözler: Görmezden geldi

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Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yenilgisiyle sonuçlanmasının ardından CHP'de parti içi gerilim boy göstermişti. CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel eleştirilerin odağı haline gelmiş ve 14 Mayıs birinci tur seçiminden kısa bir süre sonra görevinden istifa etmişti.

YAPILAN ANKETLER GÖRMEZDEN GELİNDİ

CHP Parti Meclisi üyesi Onursal Adıgüzel, aylar sonra sessizliğini bozarak CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulundu. Diken'e konuşan Adıgüzel, "Ocakta partinin yaptırdığı anketlerde seçim sonuçlarının başa baş olduğuyla ilgili birçok sonuç vardı. Ama parti genel merkezi birçok sorgulamaya rağmen bunları görmezden geldi" dedi.

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14 Mayıs seçimlerinin yapıldığı gün veri akışının kesildiğine yönelik iddiaları cevaplayan Adıgüzel "14 Mayıs akşamında yaşadığımız sıkıntı, örgütlerden gelen verilerle ilgiliydi. Örgütten veriler yavaş geldi." ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKANIN RİCASIYLA İKİNCİ TURA KADAR GÖREVDE KALDIM

İstifasının ardından 2. tur seçimine kadar Genel Başkan Kılıçdaroğlu'nun ricası ile görevde kaldığını söyleyen Adıgüzel, Ben istifa etmiş olmama rağmen genel başkanımızın ricasıyla oradaydım. Benden rica etti, ‘Görevi sürdürmenizi istiyorum’ dedi. 28 Mayıs’ı da bu arkadaşlarımızla birlikte yaptık. Hatta mükemmel yaptığımız halde neden bu cezayı aldık?" dedi.

GENEL BAŞKAN HİÇBİR SORUMLULUĞU YOKMUŞ GİBİ DAVRANIYOR

Partisinde günah keçisi ilan edildiğini dile getiren Adıgüzel, "Eğer bir eksiklik varsa, ben genel başkan yardımcısı koltuğunda oturursam buradaki incelemeler yeteri kadar objektif yapılamaz sorumluluğuyla bu adımı atmıştım. Fakat görüyorum ki bugün sayın genel başkanımız dahil kimse bu eleştirileri kabul etmiyor ve hiçbir sorumluluğu yokmuş gibi davranıyor." ifadelerini kullandı.