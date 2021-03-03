Aylar sonra ilk buluşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane ve çay bahçesi gibi yerlerin faaliyetlerini 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile sürdürebileceklerini açıklamasının ardından yurt genelindeki işletmeler kapılarını açtı. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan mekanlar, sabah erken saatte müdavimlerini karşılamaya başladı.

NİHAYET SOSYALLEŞTİK

Yüksek riskli (turuncu) iller arasında yer alan İstanbul’da yaklaşık dört aydır kapalı olan veya sadece ‘gel-al’ ve paket servisi yapan lokanta, kafe ve kıraathaneler oturarak hizmet vermeye başladı. Kadıköy Bağdat Caddesi’ndeki işletmeler de kapılarını müşterilerine açtı. Saray Muhallebicisi’nde kahvaltı yapan 3 kişilik arkadaş grubunun mutluluğu yüzlerinden okunuyordu. 4 ay sonra kafeye gelen Elif Acar, Gülten Turgut ve Atilla İzgi Turgut, karardan çok memnun olduklarını söyledi: “Kafe ve restoranların açılması hem esnaf hem de bizim için iyi oldu. Aylar sonra sosyalleştik. Arkadaşlarımızla yüz yüze oturup kahvaltı yapmayı özlemişiz. Ama bu açılmanın sonrası ne olacak, korona tekrar patlar mı diye de korkuyoruz.”

İŞLERİMİZ ÇOK DÜŞMÜŞTÜ

Yüzde 50 kapasiteyle de olsa mekanın kapılarını açmaktan çok mutlu olan Saray Muhallebicisi Suadiye Şube Müdürü Aziz Küçük ise şunları söyledi: “Yaklaşık 4 ay kadar kapalı kaldık. Bu sürede paket servislerimizle müşterilerimize hizmet verip ayakta durmaya çalıştık ama işlerimiz çok düşmüştü. Geçtiğimiz akşam sayın Cumhurbaşkanımızın yapmış olduğu açıklamalar beklentilerimizi karşıladı. Yüzde 50 kapasite ile müşteri almamıza müsaade etti sağ olsunlar. Bu süreçte tabii bizler gerekli hijyen şartlarını sağladıktan sonra müşterilerimizi içeriye alıp maske, mesafe kurallarına da dikkat ederek, gerek HES koduyla, gerekse ısı ölçümleriyle dikkatli bir şekilde süreci sağlıklı bir şekilde sürdüreceğiz.”

ADANALILAR KEBAPÇILARA AKTI

Risk haritasına göre orta riskli (sarı) kategoride yer alan Adana’da vatandaş sabahın erken saatlerinden itibaren soluğu kebapçılarda aldı. Kebapçılar, “Ankara’dan, İzmir’den, Kahramanmaraş’tan, Mersin’den bile gelmişler. Gelen herkesin yüzü gülüyor, bizim yüzümüz gülüyor. Herkes çok mutlu” dedi.

19.00’DAN SONRA HİZMET VEREN MEKÂNLAR DA İYİ HABER BEKLİYOR

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Aykut Yenice, restoran ve kafelerin açılması ile ilgili Hürriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Sektörün yaklaşık 4 aydır kapalı olduğunu hatırlatan Yenice, “Gelir kaynakları kaybolmuş, kısıtlı sermaye ile ayakta durmaya çalışan kesim için bu açılma süreci çok anlamı ve mutlu edici. Açılmanın ilk gününde de esnafın son derece mutlu olduğu yönünde bilgiler alıyoruz. Ancak açıldık diye haziranda yapılan yanlışları tekrarlamamamız gerekiyor. İşletmelerin kurallara sıkı sıkıya bağlı kalarak hareket etmesi gerekiyor” diye konuştu.

TELAFİSİ OLMAYAN DURUMLAR

İşletmelerin saat 19.00’a kadar açık olması ile ilgili de açıklamalar yapan Yenice, sözlerini şöyle sürdürdü: “Saat 19.00’dan sonra hizmet veren restoran, kafeler ve alkollü işletmeler var. Bunların da bir an önce açılması için tedbirlere sıkı sıkıya uymalıyız. Eğer salgının gidişatında bir iyileşme olmaz ya da vaka sayıları artarsa bu işletmelerin açılması mümkün olmaz. Eğer bu işletmeler açılamazsa telafisi olmayan daha kötü durumlar ortaya çıkabilir. Ayrıca sektör olarak bazı beklentilerimiz de var. Kısa çalışma ödeneği sona eriyor. Bu kapsamda asgari ücret için vergi muafiyeti getirilmezse işletmeler çok zorlanır. Bir de icra işlemleri de bir hayli yükseldi. Bunu için de önlem alınması gerekiyor. Ötelenen krediler için faizlerin silinip, biraz daha ötelemeye ihtiyaç duyuyoruz.”

REZERVASYONLAR ŞİMDİDEN DOLDU

İstanbul’daki büyük restoran ve kafeler ile gözde mekânlar da kapılarını açtı. Belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan mekânlar, sabah erken saatte müdavimlerini karşıladı. İstanbul’un gözde mekanlarından Bebek Lucca, gevşetilen yasaklar sonrası hazırlıklarını tamamladı. Çalışanlar gün içinde temizlik yaparak mekanı hazır hale getirdi. Bebek’te bulunan Fireroom, Kahve Dünyası, Kırıntı, Bebek Kahve’de hazırlıklarını tamamlayarak müşteri kabul etti.