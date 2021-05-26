Aylar sonra güneşi gördü

Genç hemşirenin o anları ise Dr. Taner Kıvılcım’ın objektifine yansıdı. Fotoğrafın sosyal medyada yayınlanmasının ardından binlerce beğeni ve yorum yağdı. Pandemi döneminde canını dişine takarak çalışan sağlık çalışanlarının fedakârlıkları herkesi duygulandırdı.

‘HAYATLARIMIZA DOKUNDUK’

Hastasına dondurma sözü verdiğini ifade eden Ayşenur hemşire ise fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı: “Normalde hasta ekipman ile tedavi görüyor. Bana, ‘Ben daha dondurma ile yaz sezonunu açmadım’ dedi. Molaya çıktığımda dondurma aldım. Yatağını hazırladıktan sonra birlikte aşağıya indik. O kadar güzel yiyordu ki sanki bir çocuğun ilk kez dondurma yemesi gibi. Onun mutluluğu bana o kadar iyi geldi ki...

Havuz kenarında oturup sohbet ettik. Birbirimizin hayatına dokunduk.”

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