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Haber Giriş: 01.06.2021 - 09:43 | Son Güncelleme:

Aylar sonra büyük yüz yüze eğitim heyecanı! Ve başladı...

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Aylar sonra büyük yüz yüze eğitim heyecanı! Ve başladı...

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin beklediği normalleşme adımlarını açıkladı. Bu kapsamda Türkiye genelinde koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında "kademeli normalleşme" sürecine geçilmesiyle ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı.

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  • Büyük yüz yüze eğitim heyecanı Ve başladı..
  • Büyük yüz yüze eğitim heyecanı Ve başladı..
  • Büyük yüz yüze eğitim heyecanı Ve başladı..
  • Büyük yüz yüze eğitim heyecanı Ve başladı..
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Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlatıldı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi başlatılacak.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

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