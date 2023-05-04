Aylar önce kurşunlanan oto galeride, bu sefer de lüks otomobiller alev alev yandı

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Olay, Körfez Mahallesi D-130 Kara Yolu’nda bulunan oto galerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki lüks otomobillerde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken otomobiller alev topuna döndü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Adrese ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Yangın kontrol altına alınırken, ekipler soğutma işlemi gerçekleştirildi.

ÜÇ OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Üç otomobil kullanılamaz hale gelirken, başka bir lüks otomobilde ise yangın dolayısıyla maddi hasar meydana geldi. Öte yandan, 5 ay önce oto galeriye silahlı saldırı düzenlendiği, dükkan sahibi M.E. ve yanında bulunan B.D.’nin saldırı sonucu yaralandığı öğrenildi.

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polis olayla ilgili inceleme başlattı.