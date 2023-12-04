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‘Aylan Bebek’ filmi Paris’te finale kaldı

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#Aylan Bebek#Film#Paris Uluslararası Film Festivali
‘Aylan Bebek’ filmi Paris’te finale kaldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 04, 2023 07:00

Bodrum sahiline vuran cansız bedeniyle mülteci krizinin “vicdanı” olan 3 yaşındaki Aylan Kürdi’nin anısına hazırlanan “Aylan Bebek” filmi, Paris Uluslararası Film Festivali’nde finale kaldı.

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“Barış Köprüsü” sloganıyla 15-21 Aralık tarihleri arasında online olarak yapılacak festivalde finalist olarak seçilen “Aylan Bebek” filmi de yer alacak.

Yönetmenliğini Ömer Sarıkaya’nın, yapımcılığını Talat Atilla’nın yaptığı filmde eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu da rol aldı. Aydın ve Bodrum Belediyelerinin de katkı verdiği filmde, tanınmış oyuncu Wilma Elles, kısa süre önce vefat eden Mike Mitchell, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi ve yazarı Hande Fırat’ın yanı sıra İranlı aktör Ali Sabri Belaid, Yunan aktör Hripsime Sargsan, Kadir Süleyman, Aydan Çakır, Dursun Hazerov, Gonca Yeşil, Eymen Kaya, Mustafa Ayhan gibi tanınmış oyuncular yer aldı. 

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#Aylan Bebek#Film#Paris Uluslararası Film Festivali

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