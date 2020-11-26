Ayla Algan kimdir nereli kaç yaşında?
Ayla Algan, Türk sinema, televizyon ve sahne sanatlarına katmış olduğu değer dolayısıyla büyük bir öneme sahiptir. Kariyeri boyunca pek çok dizi ve filmde rol alan Ayla Algan, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer alıyor. Peki, Ayla Algan kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı bilgiler
Ayla Algan 29 Ekim 1937 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi.
Müzik ve tiyatro sanatlarını iç içe yaşayan bir sanatçı olan Ayla Algan, Yunus Emre'nin şiirlerini Almanca, Fransızca, İngilizce olarak şiirli-şarkılı okuyarak Yunus Emre'yi dünyada tanıtmıştır. Onu halka mal eden ise mizahi bir dili olan "Koca Öküz" adlı şarkısı olmuştur.
Tiyatroda Hamlet rolünü oynayan Dünyadaki sayılı kadın oyuncu arasında yer alır. Tiyatro alanında eğitmenlik yapmaya, ayrıca sinema filmleri ve dizilerde rol almaya devam etmektedir. 1972'de Devlet Sanatçısı unvanı ile onurlandırılmıştır. 2015-2016 sezonunda Kurtlar Vadisi Pusu adlı dizide "Anadolu Selçuklu" karakterini canlandırmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
- Köstebekgiller Gölgenin Tılsımı - 2016
- Kurtlar Vadisi Pusu - 2015
- Tut Sözünü - 2015
- O Hayat Benim - 2014
- unutulmaz - 2010
- Yüreğine Sor - 2010
- Ezber (Kısa Film) - 2009
- Ayda - 2007
- Şöhret Okulu - 2007
- Binbir Gece - 2006
- Öteki Türkiye'de Bir Cumhurbaşkanı - 2004
- Patroniçe - 2004
- Ziyaret - 2004
- Arapsaçı - 2004
- Aliye - 2004
- Yadigar - 2004
- Metropol Kabusu - 2003
- Hızma - 2002
- Havada Bulut - 2002
- Biz Size Aşık Olduk - 2002
- O da Beni Seviyor - 2001
- Yıldız Tepe - 2000
- Hanım Ağa - 2000
- Üzgünüm Leyla - 2000
- Kurşun Kalem - 2000
- Harem Suare - 1999
- Şükran Büfe - 1999
- Sıdıka - 1997
- Ali (Sakın Arkana Bakma) - 1996
- Beşi Bir Yerde - 1996
- Doktora Bak Doktora - 1994
- Yaz Yağmuru - 1993
- Kız Kulesi Aşıkları (Hera ile Leandros) - 1993
- Seni Seviyorum Rosa - 1992
- Dört Mevsim İstanbul: İstanbul Bir Özlemdir - 1990
- Çil Horoz - 1987
- Eksik Etek - 1976
- Salak Bacılar - 1975
- Gölgedeki Adam - 1970
- Son Söz Benim - 1970
- Yılan Soyu - 1969
- Zilli Nazife - 1967
- Ah Güzel İstanbul - 1966
- Biraz Kül Biraz Duman - 1966
- Yıldız Tepe - 1965
- Serseri Aşık - 1965
- Karanlıkta Uyananlar - 1964
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