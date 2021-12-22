Aykut Özdarendeli kimdir? Turkovac'ı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli'nin biyografisi

Haberin Devamı

Aykut Özdarendeli, veteriner hekim. Erciyes Üniversitesi Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ERAGEM) müdürü ve tıp fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji anabilim dalı öğretim üyesidir.



İlkokul ve ortaokul eğitimini Konya'da aldı. Lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladı. Sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi'ne girdi ve 1991 yılında mezun oldu. 1997 yılında Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji programında doktorasını tamamladı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı. 2005 yılında Doç. Dr. unvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalına profesör olarak atandı.



Ayrıca farklı zamanlarda Tennessee State Üniversitesi ve Pittsburg State Üniversitesi'nde postdoktora yaptı.

2015 yılında dünyada hücre kültür temelli KKKA aşısının ilk patentini alması ve ekibi ile birlikte SARS-CoV-2'ye karşı TURKOVAC aşısını geliştirmesiyle tanınmıştır.