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Haber Giriş: 08.04.2020 - 17:31,Son Güncelleme:/

Aykut Özdarendeli kimdir nereli ve kaç yaşında?

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Aykut Özdarendeli kimdir nereli ve kaç yaşında?
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Aykut Özdarendeli, sağlık alanında yapmış olduğu atılımlar dolayısıyla son günlerin araştırılan isimleri arasında yer almaya başladı. Şağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da adından söz ettiği Aykut Özdarendeli, virüs ve mikrobiyoloji alanlarında uzmanlığa sahiptir. Peki, Aykut Özdarendeli kimdir nereli ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Aykut Özdarendeli, 11 Nisan 1969 yılında Ankara’da doğdu. İlk ve ortaokulu Konya’nın Çumra ilçesinde, lise öğrenimini Malatya lisesinde tamamladıktan sonra 1986 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi  girdi  ve  1991 yılında mezun  oldu.  1991-1992  yılları  arasında  Samsun’da askerliğini tamamladı. 1993  yılında Fırat  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Viroloji  programında doktoraya başladı ve 1997  yılında doktora yaptı. 1998 yılında Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Veteriner Fakültesi Viroloji Anabilim Dalına Yrd.Doç.Dr. olarak atandı.

1998-2001 yılları arasında Amerika’da Tennessee Üniversitesinde posdoktoral çalışmalar yaptı. 2004 yılında Doç. Dr. ünvanını aldı. 2011 yılında Erciyes Üniversitesi  Tıp Fakültesi  Tıbbi  Mikrobiyoloji  Anabilim  Dalına  profesör olarak atandı. Özdarendeli, daha önce Kırım Konga ateşli hastalığına karşı da aşı çalışmalarında bulunmuştur.

Eğitim bilgileri ve akademik kariyeri ise şu şekildedir;

Post Doktora, Pittsburg State University, Medıcal Faculty, Vaccıne Research Center, Amerika Birleşik Devletleri 2009 -2010

Post Doktora, Tennessee State University, Lıfe Scıences, Vırology, Amerika Birleşik Devletleri 1998 - 2001

Doktora, Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri, Viroloji, Türkiye 1993 – 1997

Akademik unvanları;

Prof.Dr., Erciyes Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Klinik Öncesi, 2005 - 2011 Yrd.Doç.Dr., Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Temel Bilimler, 1998 - 2001

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