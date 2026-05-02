Aykut Erdoğdu’nun eşi Tuba Torun Erdoğdu hakkında inceleme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasının, Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde bulunan duruşma salonunda devam eden yargılamasının, 30/04/2026 tarihli duruşması devam ederken, tutuklu sanık Aykut Erdoğdu’nun avukatı olan Tuba Torun Erdoğdu’nun yaptığı basın açıklaması esnasında sarf ettiği sözler nedeniyle, Avukatlık Kanunu hükümleri de gözetilerek, Cumhuriyet Başsavcılığımızca inceleme başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.