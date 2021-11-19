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Ayıyla güreşti, söyledikleri pes dedirtti: Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün

#Ayı#Güreş#Tokat
Ayıyla güreşti, söyledikleri pes dedirtti: Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün

Tokat'ta çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu. Yaralanan ve hastanede tedaviye alınan çiftçi Şener Yıldız (45), "Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan'' dedi.

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Olay, dün akşam Reşadiye ilçesi Bostankolu köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası çiftçi Şener Yıldız'ın karşısına, ahırda temizlik yaptıktan sonra el arabasıyla bahçeye gübre taşırken ayı çıktı. Yıldız, saldırısına uğradığı ayıyla bir süre boğuştu.

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Bunun üzerine ayı, bahçeden kaçtı. Bacağından ve vücudunun farklı yerlerinden yaralanan Yıldız'ı, köylüler Reşadiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Yıldız, buradaki ilk tedavisinin ardından Tokat Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Ayıyla güreşti, söyledikleri pes dedirtti: Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün

'BİR DE AYIYI GÖRÜN, DAHA PERİŞAN'

Ayıyla bahçede karşılaştığını söyleyen Şener Yıldız, "Arkamdan bir ses geldi. Döndüğümde ayıyı gördüm. Bana doğru geliyordu. Bağırarak saldırdı. İlk önce bacağımdan tuttu sonra ayağıma pençe vurdu. Ben de o anda ayıyı kucakladım. Başka yerime zarar vermesin, diye. Ayıya sarıldığım zaman kollarımı ısırmaya başladı. Kollarımı ısırmaya başlayınca o can havliyle ayıyı kaldırdım yuvarladım. Ben orada kaldım. Daha sonra ayı çekti gitti. Ayıyla 2-3 dakika güreştik. Komşularım yakındı, yardım istedik. Reşadiye Devlet Hastanesi'ne getirdiler. Oradan da buraya'' dedi.

Ayıyla güreşti, söyledikleri pes dedirtti: Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün

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Ölümle burun buruna geldiğini söyleyen Yıldız, ''O anda mücadele etmem gerekiyordu. Kaçma şansım yoktu. Kaçma şansım olsaydı kaçardım. Domuz olsa fazla saldırmıyor ama ayı yükseğe de çıksan peşinden çıkıyor yani. Kaçmaya çalışsam daha büyük darbeler alabilirdik. O anda sadece kurtulmak istiyorsun. Bundan sonra bahçeye falan çıkmayız yani ayı nereye giderse gitsin. Beni bu hale getirdi ama bir de siz ayıyı görün. Ayı daha perişan'' diye konuştu.

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#Ayı#Güreş#Tokat

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