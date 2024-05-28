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Ayının saldırısından inekleri sayesinde kurtuldu

Güncelleme Tarihi:

#Sivas#Ayı#İnek
Ayının saldırısından inekleri sayesinde kurtuldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 28, 2024 14:47

Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut’a (68), hayvanları otlatırken iki yavrusuyla araziye inen ayı saldırdı. Hafif yaralanan Karabulut, otlattığı inekler ayının yavrularına saldırınca kurtuldu.

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Koyulhisar ilçesine 10 kilometre uzaklıktaki Taşpınar köyünde çiftçilik yapan Yılmaz Karabulut, sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmak için köyün yakınlarında araziye çıkardı. Bir süre sonra doğada yiyecek arayan ayı ile iki yavrusu Karabulut'a saldırdı. Hafif yerlerinden yaralanan Karabulut, araziye otlatmak için çıkardığı inekleri sayesinde kurtuldu. Yavru ayılara saldıran inekleri gören anne ayı, Karabulut'u bıraktı. Ayı, daha sonra ise yavruları ile birlikte bölgeden uzaklaştı. Yılmaz Karabulut, telefonla aradığı yakınları tarafından Koyulhisar İlçe Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

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#Sivas#Ayı#İnek

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