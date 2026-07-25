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Ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı

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#Ayı Saldırısı#Erzincan#Tercan
Ayı saldırısına uğrayan kişi yaralandı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 25, 2026 07:53

Erzincan'ın Tercan ilçesinde ayı saldırısına uğrayan İsmail T. yaralandı. Ameliyata alınan İsmail T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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Alınan bilgiye göre, Tercan ilçesinde kırsal alanda ayının saldırısına uğrayan İsmail T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, ambulansla Erzincan Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan İsmail T.'nin ameliyata alındığı, sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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#Ayı Saldırısı#Erzincan#Tercan

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