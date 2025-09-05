Ayı saldırdı canını böyle kurtardı! 'Ayı da benimle birlikte yere düştü'

Haberin Devamı

Olay, Hendek ilçesi Güney Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cevat Sunman dayısının oğlunun yanına gitmek için evden çıktı. Dere yatağından geçtiği sırada ayının saldırısına uğrayan Sunman, yere düşerek yaralandı. Telefonla akrabasına ulaşarak yardım isteyen Sunman, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanedeki tedavisi devam eden ve sağlık durumu iyi olan Cevat Sunman, saldırıdan nasıl kurtulduğunu anlattı.

Yere düştüğü esnada ayının da kendisi ile yere düştüğünü söyleyen Sunman, "Evde canım sıkıldı dayımın oğlunun yanına gidiyordum, o esnada ayı saldırdı omuzuma doğru. Ayaklarımı kaldırdı, düştüm. Ayı da benimle birlikte yere düştü. Ben de o esnada bölgedeki bir ağaca tırmandım. Tepeye çıktım, dayımın oğluna telefon açtım durumu anlattım. Evine kadar gittim o sırada da ambulans eve geldi. Daha sonrasında beni hastaneye kaldırdılar. Ayı benim peşime düşmedi aşağı tarafa doğru gitti" ifadelerini kullandı.