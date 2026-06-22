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Ayı paniği: Bir günde 20 eve girdi… O anlar kameraya böyle yansıdı

Güncelleme Tarihi:

#Ayı Paniği#Yaban Hayvanları#Gıda Güvenliği
Ayı paniği: Bir günde 20 eve girdi… O anlar kameraya böyle yansıdı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 22, 2026 00:36

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda ayı paniği yaşandı.

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Yaylada yiyecek arayan bir ayı, yaklaşık 20 eve girerek büyük zarara neden oldu. Ayı, bazı evlerin kapı ve pencerelerini zorlayarak içeri girdi. Evlerde bulunan gıda malzemelerini dağıtan ayı, eşyalara da zarar verdi. Yayla sakinleri karşılaştıkları manzara karşısında şaşkınlık yaşadı.

O anlar yaylaya çıkan Yusuf Kus tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Ayı paniği: Bir günde 20 eve girdi… O anlar kameraya böyle yansıdı

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Yetkililer ise vatandaşları yiyecek ve atıkları açıkta bırakmamaları konusunda uyarırken, yabani hayvanlarla karşılaşılması halinde dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.

Kaçkar Koçdüzü Yaylası'nda yaşanan olay, bölgede yaşayan vatandaşlar arasında tedirginliğe neden oldu.

 

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#Ayı Paniği#Yaban Hayvanları#Gıda Güvenliği

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