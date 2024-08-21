Ayhan’ı öldüren köpekler toplandı

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İddiaya göre burada bir süre sonra 9 sokak köpeğinin saldırısına uğrayan ve ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan Özçelik hayatını kaybetti. Özçelik’in emniyette uyuşturucu ve gasptan sabıkalı olduğu, boş araziye de sık sık gelip içeride yattığı öğrenildi. Özçelik, Sultangazi’de toprağa verildi. Özçelik’in ön otopsi raporunda, köpek ısırması sonucu öldüğü belirtildi.

‘MASKELİ’ PROTESTO

Olayın ardından dün sabah saatlerinde savcılık izniyle özel bir vakfa ait olan araziye giren Fatih Belediyesi Veteriner Hizmetleri ekipleri, 3 sahipsiz köpeği sakinleştirici iğneyle topladı. Toplanarak Yedikule Hayvan Barınağı’na götürülen köpekler karantinaya alındı. Olayın sosyal medyada infial yaratması sonrası saldırının gerçekleştiği araziye gelen hayvanseverler, köpekleri toplayan belediye ekiplerine tepki gösterdi ve arazideki tellerin üzerine köpek maskeleri bıraktı. Hayvansever Eylem Yüksekağaç, “Evet, saldırgan köpek sorunumuz var ama hep beraber kısırlaştır, aşılat ve yaşat diyoruz. Toplanan köpekleri sahiplenemiyoruz çünkü yeterince sahiplendik, bu işin yöntemi toplayıp öldürmek değil” dedi.

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Ayhan Özçelik’in akrabası olan Ayhan Deli, “Bu son günlerdeki 4. saldırı oldu. Ayhan’ı belediyenin temizlik işçileri bulmuş, köpekler başında bekliyormuş, ‘Beni hastaneye’ götürün demiş ama hastanede vefat etti. Her tarafını parçalamışlar. Çocuklarımız buraya geliyor, korkuyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AYNI ACILAR YAŞANMASIN’

Ayhan Özçelik’in acılı ablası Aycan Özçelik ise “Köpek saldırısında kardeşimi kaybettim, ne söylenebilir ki? Bu acının dinmesi için yetkililere sesleniyorum, bizim içimiz yandı. Aynı acılar yaşanmasın, çözüm bulsunlar. Kardeşimin her yeri kesik, paramparça, buna bir çözüm bulsunlar” ifadelerini kullandı.

Boş arazideki köpekler, belediye ekipleri tarafından uyuşturucu iğneyle toplandı.