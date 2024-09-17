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Ayhan Bora Kaplan’da tahliye çıkmadı

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#AYHAN Bora Kaplan #AYHAN Bora Kaplan Davası#Serdar Sertçelik
Ayhan Bora Kaplan’da tahliye çıkmadı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 17, 2024 07:00

AYHAN Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davada, mahkeme esasa ilişkin mütalaasını hazırlamak üzere dosyayı savcılığa gönderilmesine karar verdi.

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18’i tutuklu 61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında sanık avukatları savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, davanın firari sanıkları Erdoğan Kaplan, Serdar Sertçelik, Berke Kırıcı, Rıdvan Teke hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarı nedeniyle yargılanan polislerin dosyası ile mevcut dosyanın birleştirilme talebini ise reddetti. Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.

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#AYHAN Bora Kaplan#AYHAN Bora Kaplan Davası#Serdar Sertçelik

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