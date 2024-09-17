Ayhan Bora Kaplan’da tahliye çıkmadı

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18’i tutuklu 61 sanıklı Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü duruşmasında sanık avukatları savunma yaptı. Savunmaların ardından mahkeme ara kararlarını açıkladı.

Mahkeme, tutuklu sanıklarının tutukluluk hallerinin devamına karar verirken, davanın firari sanıkları Erdoğan Kaplan, Serdar Sertçelik, Berke Kırıcı, Rıdvan Teke hakkındaki yakalama emrinin infazının beklenilmesine hükmetti. Mahkeme davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarı nedeniyle yargılanan polislerin dosyası ile mevcut dosyanın birleştirilme talebini ise reddetti. Mahkeme ayrıca esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak üzere dosyanın savcılığa gönderilmesine de karar vererek duruşmayı erteledi.