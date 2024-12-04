Ayhan Bora Kaplan’a mahkemeden doğum günü hediyesi... 68 yıl hapis

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Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 17’si tutuklu 61 sanığa Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. 11 Kasım tarihinde mahkeme sanıkların ve avukatların esasa ilişkin savunmalarını almaya başladı. Ancak reddi hâkim talepleri ve sanıkların yargılamayı uzatmaya yönelik girişimleri yargılamaya damga vurdu. Yaklaşık 3 haftadır devam eden davanın karar duruşması, sanık Ayhan Bora Kaplan’ın doğum günü olan 3 Aralık tarihine denk geldi. Ankara Sincan Ceza İnfaz Kurumları salonunda görülen duruşmada, sanıklar salona alınırken Ayhan Bora Kaplan, izleyici sıralarında bulunan yakınlarına dönerek “Üzülmeyin, bunların verdiği ceza ne olur ki” diye seslendi. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven, duruşmanın başında avukatların tüm taleplerinin reddine karar verildiğini açıklayarak, sanıkların son sözlerini aldı.

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‘SİZ DE YARGILANIN’

Son sözü sorulan sanık Kaplan özetle “Ben sizin adaletinize inanmıyorum. En baştan beri söyledim polislerle kol kola girdiniz. Bize ceza vermek için kılıf uydurdunuz. 7 ayda böyle bir yargılama biter mi, tarihte görülmüş mü? Maalesef bu ülke için bedel ödedim ben. Tek dileğim bir gün siz de yargılanın burada Allah bana onu göstersin” dedi. Mahkeme Başkanı Mehmet Güven’in talimatı ile Kaplan salon dışına çıkarıldı.

Mahkeme, sanık ve aynı zamanda davanın gizli tanığı olan firari Serdar Sertçelik ve Kaplan’ın da aralarında bulunduğu bazı sanıkların ‘nitelikli yağma’ suçu yönünden dosyalarının ayrıldığına karar verdi. Savcılık mütalaasında hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenilen sanık Ayhan Bora Kaplan’a ‘silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek’, ‘kasten yaralama’, ‘kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’, ‘ağırlaşmış yaralamaya azmettirme’ ve ‘suçluyu kayırmaya azmettirme’ suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verildi. Kaplan’ın koruması olduğu iddia edilen sanık Uğur Pekşen’e de 2 yıl 1 er ay hapis cezası verildi. Mahkeme, mütalaada örgüt yöneticiliğinden ceza istenen ve Kaplan’ın sağ kolu olduğu iddia edilen sanık Fethi Koyuncu’nun eylemlerinin örgüt üyeliği suçu kapsamında kaldığına hükmetti. Mahkeme, tüm suçlardan sanık Fethi Koyuncu’ya 13 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Mahkeme diğer önemli sanıklardan Muhammet Kaplan’a 18 yıl 36 ay, Kanber Keskin’e 3 yıl 1 ay, Barış Kurt’a ise 11 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanık Kurt hakkında örgüt üyeliği suçundan beraat kararı verilmesi ise dikkat çekti.

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ÇETEYE YARDIMDAN CEZA

Mahkeme polis memurları Necdet Atilla Çiftçi ve Kozan Umut Öztürk’e ‘silahlı suç örgütüne yardım etmek’ten cezalandırdı. Sanık Çiftçi 1 yıl 15 gün sanık Öztürk ise 1 yıl 3 ay hapis cezasına hükmedildi. Mahkeme diğer sanıklara da 1 yıl 15 gün ile 17 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası verdi. Mahkeme sanık Kurt dahil 13 sanığın tahliyesine de karar verirken, sanıklar Bora Kaplan, Muhammet Kaplan, Adnan Kaplan ve Fethi Koyuncu’nun tutukluluk halinin devamına karar verdi.