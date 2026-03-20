Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik yeni iddianame! Sanıklar hakkında istenen cezalar belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Kerem Gökay Öner, eski Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, eski şube komiserleri Ufuk Gültekin, Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz ile Kozan Umut Öztürk ve Erkan Doğan "müşteki" sıfatıyla yer aldı.

Suç örgütü elebaşı Bora Kaplan, kırmızı bültenle aranırken Macaristan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen Serdar Sertçelik ile Cengiz Haliç, Erhan Bakioğlu, Önder Polat ve Tarık Teoman ise iddianamede "şüpheli" olarak yer aldı.

İddianamede, 12 Eylül 2025'te Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görev alan ve sonrasında tutuklanan Demircan'ın avukatının hukuk bürosunun kapısına bırakılan poşetin içerisinde bir cep telefonu bulunduğu telefonun savcılığa teslim edilmesi üzerine soruşturmanın başlatıldığı anlatıldı.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan teknik incelemede, cihazın sanıklardan Sertçelik'e ait olduğu tespit edildi.

Cihaz üzerinde yapılan HTS ve veri dökümü çalışmaları, suç örgütünün dijital trafik ağını ortaya çıkardı.

Adli bilişim uzmanları ve Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporlara yer verilen iddianamede, sinyal bilgileri ve cihaz içindeki kişisel verilerle telefondaki WhatsApp yazışmalarının Sertçelik'e ait olduğu belirlenirken, sanığın yazışma yaptığı kişilerin de tanık sıfatıyla ifadelerine başvurulduğu belirtildi.

Cep telefonu üzerinde yapılan teknik incelemede ise "herhangi bir yama programı veya sistem içerisinde değişiklik yapıldığına dair" bir kanıt tespit edilemediği belirtilen iddianamede, tüm yazışmaların sanığa ait olduğu kaydedildi.

İddianamede, elektronik delillere ilişkin cihaz içerisindeki silinmiş kayıtların geri getirilmesi ve şifreli mesaj gruplarının çözümlenmesiyle elde edilen bilgilerin, örgütün hiyerarşik yapısını ve eylem birliğini tartışmaya yer bırakmayacak şekilde ortaya koyduğu belirtildi.

KAPLAN'IN İFADESİNİ, FETÖ FİRARİSİ CEVHERİ GÜVEN'E GÖNDERMİŞLER

İddianamede, sanık Haliç ile Sertçelik arasındaki yazışmalara da yer verildi.

Buna göre, örgüt elebaşı Kaplan'ın tutuklanmasının ardından 12 Eylül 2023'te Cengiz Haliç tarafından Serdar Sertçelik'e telefondan "ACE Scanner_2023_09_12.pdf" isimli bir dosya gönderildi.

Dosyanın gönderilmesinin ardından Haliç'in Sertçelik'e yazdığı mesajda, "Bu attığım ifadeleri basına sızdırmamız lazım Serdar. Bu ifadeleri abi üstüne alan alsın diye verdirdi, şimdi de gerçek ifade yayımlansın diyo. Abi diyor ki bu FETÖ'cüler var Erk Acarer, Cevheri filan. Abi daha önce bunlarla görüşmüş Almanya'da. Diyor ki Serdar'a söyle bunlarla görüşsün bu ifademi onlar yayımlasın" dediği aktarılan iddianamede, Sertçelik'in de "Abi gönderdim Cevheri'ye, bir de birkaç gazeteciye, yayımlayacak kesin." şeklinde yanıt verdiği kaydedildi.

Haliç'in o dönem firari olan sanık Sertçelik'e gönderdiği mesajlarda, emniyet görevlileri Şevket Demircan ve Murat Çelik ile yapılacak görüşmelerin gizlice kaydedilmesinin istendiği belirlendi.

Haliç'in söz konusu yazışmalarda Sertçelik'e "Şimdi plan şöyle, abi diyor ki Şevket'i arasın, Murat Ç. ile görüşsün. Hepsini güzelce kayda alsın net olarak. Konuştursun ben geldim geleceğim vs diye. Bu ifadeleri siz yayımladınız filan de polise, gizli tanık ifadelerimi içeriden sızdırdılar. Beni patlattınıza getir işi. Erk Acarer, Cevheri Güven bu isimleri söyle mutlaka" şeklinde talimat verdiği kaydedilen iddianamede, Sertçelik'in de bu mesaja, "Anladım abi. Yani bana kumpas kurmuş olsunlar" cevabını verdiği dile getirildi.

SANIKLAR İÇİN İSTENEN CEZALAR

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Kaplan'ın "hukuki kesinti tarihinden sonra, önceki iddianamede tanzim edilen suçlarla, aynılığı bulunmayan suçların işlenmesi amacıyla silahlı suç örgütünün yöneticileri ve üyelerine talimat verdiği" belirtildi.

Kaplan'ın hukuki kesinti tarihinden sonra da "silahlı suç örgütünü yönettiği" ve silahlı suç örgütünün faaliyeti çerçevesinde işlenen "iftira", "tehdit", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "gizliliğin ihlali" suçlarında aktif olarak yer aldığı plan dahilinde silahlı suç örgütü yöneticisi Haliç'e talimat verdiği aktarılan iddianamede, sanığın atılı suçlardan 52 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Sanık Cengiz Haliç'in ise Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmekte olan kamu davasını etkilemek amacıyla silahlı suç örgütü kurucusu ve yöneticisi Kaplan tarafından tasarlanan plana aktif olarak dahil olduğu yasadışı stratejinin delillendirme aşamasında Sertçelik'e emniyet görevlileri ile görüşmesi, görüşmelerde belli isimlerden bahsetmesi, görüşmeyi kayıt altına alması ve kendisine göndermesi talimatlarını verdiği vurgulandı.

Haliç'in geçmiş yıllardaki suç faaliyetlerine de geniş yer verildi. Haliç'in suç örgütünün faaliyetleri kapsamında karıştığı iddia edilen "kasten yaralama", "yağma" ve "suçluyu kayırma" gibi 10 ayrı eylem, "Olay A"dan "Olay J"ye kadar kodlanarak iddianameye eklendi.

İddianamede, Haliç'in bu suçların yanı sıra "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve yönetmek", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit", "iftira" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 160 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Sertçelik hakkında müştekilere yönelik "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "iftira" ve "gizliliğin ihlali" suçlarından 45 yıla kadar, sanık Önder Polat hakkında "suç örgütüne üye olmak" ve "iftira" suçlarından 11 yıl 6 aya, diğer sanıklar Tarık Teoman ve Erhan Bakioğlu hakkında ise "suç örgütüne yardım" suçundan 2'şer yıl 6'aya kadar hapis cezası istendi.

Ayrıca firari olduğu tespit edilen Haliç hakkında da yakalama kararı çıkartılırken, mesajlaşma içeriklerinde geçen firari sanık Haliç'in yönlendirmesiyle haber yaptıkları iddia edilen bir kısım gazeteciler hakkında ek kovuşturma yapılmasına yer olmadığına dair karar verildiği belirtildi.