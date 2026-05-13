×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında son durum

Güncelleme Tarihi:

#Ayhan Bora Kaplan#Yargıtay#Suç
Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasında son durum
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2026 17:54

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin dava hakkında hazırladığı tebliğname ile örgüt elebaşı Bora Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık hakkındaki hükümlerin onanmasını talep etti.

Haberin Devamı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında açılan dava, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince 3 Aralık 2024'te karara bağlanmıştı.

Örgüt elebaşı Bora Kaplan'a "silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek", "8 kişiye yönelik kasten yaralama", "2 kişiye yönelik kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ağırlaşmış yaralamaya azmettirme" ve "suçluyu kayırmaya azmettirme" suçlarından toplam 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 günden 21 yıla kadar değişen sürelerde hapse çarptırılmıştı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaplan'ın da arasında olduğu 19 sanık yönünden temyiz başvurusu yapılması üzerine, tebliğname hazırlayarak dosyayı Yargıtay 1. Ceza Dairesi'ne gönderdi.

Tebliğnamede, hapis cezasına çarptırılan sanıklar Bora Kaplan, Adnan Kaplan, Barış Kurt, Sercan Keleş, Tansel Aktan, Ufuk Demirci, Yusuf İzzet Savaş, Kanber Keskin, Mahmut Gökhan Çanga, Metehan Oktay, Muhammed Mustafa Deniz, Muhammet Kaplan, Mutlu Ayaş, Burak Kapucu, Deniz Urcan ve Fethi Koyuncu hakkındaki hükümlerin onanması istendi.

Haberin Devamı

Öte yandan, tebliğnamede, yerel mahkemece beraatlerine karar verilen 3 sanık hakkındaki hükmün de onanması talep edildi.

Dosyaya ilişkin kesin hükmü, Yargıtay 1. Ceza Dairesi verecek.

Gözden KaçmasınYolcu gemisinde norovirüs endişesi: 1700 kişi için karantina kararı verildiYolcu gemisinde norovirüs endişesi: 1700 kişi için karantina kararı verildiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Ayhan Bora Kaplan#Yargıtay#Suç

BAKMADAN GEÇME!