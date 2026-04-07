Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına devam edildi

Haberin Devamı

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 2023 yılında Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada, 3 Aralık 2024'te karar açıklandı. Örgüt elebaşı Ayhan Bora Kaplan'a 68 yıl hapis cezası verilirken, 36 sanık ise 1 yıl 6 ay 22 gün ile 21 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezasına çarptırıldı. Bölge Adliye Mahkemesi, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosyayı Ankara 32'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne geri gönderdi.

Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, Serdar Sertçelik ve Ayhan Bora Kaplan'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar, tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı. Müşteki sanıklar Gökhan Karaca, Metehan İlkyaz ve Ufuk Gültekin duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Haberin Devamı

'CEVHERİ GÜVEN İLE İLETİŞİM KURDUM'

Duruşmada, Sanık Serdar Sertçelik savunmasını yaptı. Çelik, mahkeme başkanının, 'Bora Kaplan ile en zaman tanıştın' sorusu üzerine, "Bora Kaplan ile tanışıklığımız, eğlence mekanı olduğu sürece dayanıyor. Sercan Keleş benim eski arkadaşımdı, Kaplan'ın mekanına Sercan ile gidip geliyorduk. O zamanlarda bir muhabbetim oldu ama samimi değildim. Sonra 2018'de market sahibi olduğu dönemde ticaret yaptığımız için samimiyetimiz ilerledi" ifadelerini kullandı.

Sertçelik, mahkeme başkanının sorusu üzerine Cevheri Güven ile iletişim kurduğunu belirterek, "Ankara'da vurulmuştum, onun üzerine benimle ilgili yayınlar yapmaya başladı. Kendisiyle iletişime geçerek 'Yalan söylüyorsun, uydurma' dedim. Instagram'dan konuştum kendisiyle, başka da bir iletişimim olmadı. Gizli tanık olduğumu, kendimi ifşa edene kadar kimseye söylemedim" dedi.

Gizli tanık olma sürecinde şiddet ve baskı gördüğünü avukatına söyleyemediğini kaydeden Sertçelik, söylediği takdirde daha fazla şiddet ve baskı göreceğinden endişelendiğini iddia ederek, "Savcılık makamı bana normal bir prosedür uygulamadı. Ağabeyimle ilgili tehditler almıştım, kendimi savunacak psikolojide değildim" diye konuştu.

Haberin Devamı

'M7' kod adıyla verdiği gizli tanık ifadelerinin gerçeği yansıtmadığını savunan Sertçelik, birleşen dosya ile ilgili savunmasını dosyayı incelemediği için ilerleyen aşamalarda yapmak istediğini söyledi.

'SAVUNMA YAPMAYACAĞIM'

Mahkeme başkanı tutuklu sanık Ayhan Bora Kaplan'a söz verdi. Savunma yapmayacağını bildiren Kaplan, "Neden savunma yapmayacağımın kayda geçmesini istiyorum. Benim avukatlarım dosya fotokopisini almak istiyorlar ama kalem vermiyor. Bunun benim avukatlarıma tebliğ edilmesi gerekmez mi? Nasıl çalışacağız bu şekilde? Elimizde olmayan evrakların üstünden nasıl savunma yapacağız? Biz sadece adalet istiyoruz. Bu zamana kadar sadece bizim aleyhimize konuşan insanlar dinlendi. Neden lehimize olanlar dinlenmiyor hiç? Dijital materyalleri almamız lazım. Bunlara ulaşmadan savunma yapamayız. Yeter ki çalışma yapabilecek imkanım olsun üstünde" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Duruşma, sanık beyanlarıyla devam etti.