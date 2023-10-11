Ayhan Bora Kaplan soruşturması: İkisi müdür 9 polis açığa alındı

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Ankara’da “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması genişliyor. Bazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce idari soruşturma başlatılmıştı. Polis başmüfetişlerince yürütülen idari soruşturma kapsamında 9 kişi açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Ankara Emniyet eski Asayiş Şube Müdürü ile yine Ankara Emniyet eski Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.