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Ayhan Bora Kaplan soruşturması: İkisi müdür 9 polis açığa alındı

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#Ayhan Bora Kaplan#Soruşturma#Operasyon
Ayhan Bora Kaplan soruşturması: İkisi müdür 9 polis açığa alındı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2023 07:00

Ankara’da yapılan operasyonla yakalanıp tutuklanan organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturması emniyete uzandı. Yürütülen soruşturmada 2’si müdür, 2’si komiser toplam 9 polis açığa alındı.

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Ankara’da “Kaplanlar” olarak bilinen suç örgütünü yönettiği iddiasıyla tutuklanan Ayhan Bora Kaplan soruşturması genişliyor. Bazı polislerin suç örgütüyle bağlantılı olduğu iddiası üzerine Emniyet Genel Müdürlüğü’nce idari soruşturma başlatılmıştı. Polis başmüfetişlerince yürütülen idari soruşturma kapsamında 9 kişi açığa alındı. Açığa alınanlar arasında Ankara Emniyet eski Asayiş Şube Müdürü ile yine Ankara Emniyet eski Silah Ve Patlayıcı Maddeler Şube Müdürü ve 2 komiserin de bulunduğu öğrenildi.

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#Ayhan Bora Kaplan#Soruşturma#Operasyon

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