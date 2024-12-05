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Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme personeline ‘delil’ soruşturması

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#Ayhan  Bora Kaplan#Serdar Sertçelik#Ankara
Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme personeline ‘delil’ soruşturması
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Aralık 05, 2024 07:00

Ayhan  Bora Kaplan suç örgütüne yönelik operasyonu yapan ve daha sonra gizli tanık  Serdar Sertçelik’in firarı nedeniyle haklarında dava açılan polisleri yargılayan Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nin personeline soruşturma başlatıldı.

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Soruşturma nedeni, sanıklara ait dijital verilerin tümünün gizli tanığın babası ve aynı zamanda bu davanın sanığı da olan Erdoğan Sertçelik’in avukatına verilmesi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin olarak eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Ankara Organize Suçlar Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Serdar Sertçelik’in babası Erdoğan Sertçelik’in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Bu dava için yapılan soruşturma kapsamında sanıkların telefonlarının dijital imajları alınmıştı. Bu veriler Kaplan ve avukatlarının eline geçmişti.

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#Ayhan  Bora Kaplan#Serdar Sertçelik#Ankara

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