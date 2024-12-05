Ayhan Bora Kaplan davasında mahkeme personeline ‘delil’ soruşturması

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Soruşturma nedeni, sanıklara ait dijital verilerin tümünün gizli tanığın babası ve aynı zamanda bu davanın sanığı da olan Erdoğan Sertçelik’in avukatına verilmesi. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın gizli tanığı Serdar Sertçelik’in firarına ilişkin olarak eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik, eski Ankara Organize Suçlar Müdür Yardımcısı Şevket Demircan, Serdar Sertçelik’in babası Erdoğan Sertçelik’in de aralarında bulunduğu 11 şüpheli hakkında Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Bu dava için yapılan soruşturma kapsamında sanıkların telefonlarının dijital imajları alınmıştı. Bu veriler Kaplan ve avukatlarının eline geçmişti.