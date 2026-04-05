×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Ayhan Bora Kaplan davası yarın başlıyor

Güncelleme Tarihi:

Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2026 07:00

AYHAN Bora Kaplan (ABK) suç örgütüne ilişkin, 2023 yılında 17’si tutuklu 61 sanığa Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Haberin Devamı

Yapılan yargılama sonucunda ABK’ye 68 yıl hapis cezası verilirken, diğer sanıklara ise çeşitli sürelerde hapis cezasına hükmedildi. Karara ilişkin istinaf başvurusu yapıldı. İstinaf Mahkemesi, önce kararının onanmasına hükmetti.

Ancak yapılan olağanüstü itirazla ABK suç örgütü üyelerinin yeniden yargılanması için dosya Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri geldi.

1 HAFTA SÜRECEK

Birleştirilen dosyalarla Ayhan Bora Kaplan çetesinin üyeleri, operasyonu düzenleyen polisler ve Kaplan’ın avukatları ile M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in bulunduğu dosya tek dosya haline gelmiş oldu. Yarın başlayacak davanın Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampusu’ndaki duruşma salonunda yaklaşık bir hafta sürmesine karar verildi. Pazartesi günü yapılacak duruşmaya müşteki sanık sıfatına sahip olan polislerin katılması beklenmiyor. Polisler ve avukatların yarın FETÖ üyesi olduğu iddia edilen Cevheri Güven’e bilgi sızdırdıkları iddiasıyla FETÖ’ye yardım iddiasıyla yargılandıkları Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya katılacakları bildirildi. Polislerin bu duruşmanın ardından salı gününden itibaren Sincan Cezaevi’ndeki duruşmalara müşteki – sanık sıfatıyla katılması bekleniliyor.

 

 

 

BAKMADAN GEÇME!