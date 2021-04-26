Aygün Çakar kimdir? Uzman Çavuş Aygün Çakar Aygün Çakar hakkında bilgiler

Irak'ın kuzeyine yönelik Pençe-Şimşek Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Aygün Çakar'ın ailesine şehadet haberi verildi.



Kastamonu merkez Geyikli köyünde yaşayan anne Melek Şahanoğlu'nun evine Türk bayrakları asıldı.

Askeri yetkililer tarafından anne Şahanoğlu'na oğlunun şehadet haberi iletildi.

Şehidin Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan ablası Meryem Durmaz'a kardeşinin şehadet haberi ise Boyabat Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin tarafından verildi.

Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nihat Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ramazan Baran ve Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Hüseyin Matuk, şehidin ablasına başsağlığı ziyaretinde bulundu.

3 erkek ve 1 kız çocuğunun olduğunu, Şehit Aygün Çakar’ın da ortanca çocuğu olduğunu söyleyen şehit annesi Melek Şahanoğlu, “Oğlumla iki gün önce telefonla konuştum. Abisinin ev sahibi olması için evrakların imzalanması gerekiyordu. Oğlum geciktirmeyelim, kısa zamanda halledelim dedi. Ben okuma yazma bilmiyorum ama bir şekilde oğlumun son isteğini yerine getirmeye çalıştım. Oğlum abisinin ev sahibi olduğunu göremeden şehit düştü” diye konuştu.



26 yaşındaki Şehit Aygün Çakar’ın 4 yıldır asker olduğu ve bekar olduğu öğrenildi.

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