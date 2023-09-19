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Aydos Ormanı'nda yangın: Kontrol altına alındı

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#Sultanbeyli#Aydos Ormanı#Orman Yangını
Aydos Ormanında yangın: Kontrol altına alındı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 10:35

İstanbul Sultanbeyli, Aydos Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına havadan helikopterle de destek verildi. Yangın büyümeden kontrol altına alındı.

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Sultanbeyli Aydos Ormanı'nda saat 08.30 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, orman ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye helikopteri yangın söndürme çalışmalarına havadan destek verdi.

Yaklaşık bir dönümlük alanda çıkan yangın, ekiplerin çalışması sonucu büyümeden söndürüldü. Polis ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Ormana spor yapmaya gelen Selim Çelik, "Tepede yangın var. Helikopter de geldi. Büyük bir yangın değil zannedersem" dedi.

 

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#Sultanbeyli#Aydos Ormanı#Orman Yangını

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