Aydos ormanında yangın!

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İstanbul'un Pendik ilçesindeki Aydos Ormanı'nda saat 00.15 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangına, Ataşehir, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Kartal Yakacık, Dudullu, Sancaktepe, Ümraniye, Tuzla, Orhanlı, Üsküdar, Erenköy ve Bakkalköy itfaiye istasyonlarından çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın nedeniyle polis, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, ormana yakın noktalarda oturan vatandaşlar da korku içerisinde itfaiyenin çalışmalarını izledi. Yangın yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.