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Gamze ŞİMŞEK-Ramazan EĞRİ/ İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 05.08.2021 - 15:45 | Son Güncelleme:

Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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Aydos Ormanı'nda çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü.

Aydos Ormanı'nın Kartal'da kalan bölümünde saat 14.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. Polis helikopteri ise ormanlık alanda devriye gezdi.

Aydos Ormanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

"İKİ KİŞİLERDİ, YUKARI DOĞRU KAÇTILAR"

Yangını gören Şener Yetişkin, "Balkonda oturup çay içiyorduk. Alevleri görünce arkadaşımı aradım. Uzakta oturuyorum ben de. İki kişilerdi. Birisinde beyaz tişört ve siyah pantolon vardı. Ötekini çözemedim. Yukarı doğru kaçtılar. Bir daha da göremedim onları." dedi.

Aydos Ormanında çıkan yangın büyümeden söndürüldü

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