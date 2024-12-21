Aydınlı çift, bebeklerine Honda adını verdi: Hayalim gerçek oldu

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Kemer Mahallesi'nde yaşayan Muharrem ve Kevser Maden çiftinin üçüncü çocuğu erkek oldu. Baba Muharrem Maden, bir oğlu olduğunda çok sevdiği Honda'nın ismini koymayı hayal ediyordu. Motosiklet tutkunu Maden çifti, 15 gün önce dünyaya gelen oğullarının ismini Honda koydu. İsmi duyanlar ise şaşırıp kaldı.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Muharrem Maden, 7 yaşından beri motosiklet tamir ve bakımıyla uğraştığını belirterek, "Motosikletleri çok seviyorum. Bir gün çocuğum olursa ismini Honda koyacağım diye hep hayal ediyordum. Oğlumun ismini Honda koydum. Hayalim gerçek oldu. Çok mutluyum" dedi.

"VATANINA, MİLLETİNE HAYIRLI EVLAT OLSUN"



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Anne Kevser Maden ise motosiklet tamircisi olarak eşine yardımcı olduğunu ve oğluna verilen ismin çok anlamlı olduğunu düşündüğünü söyledi. Altı yıldır evli olduklarını belirten Maden, Japonları çok sevdiğini belirterek, "Evlilik sürecinde eşimle sürekli bu isim konusunu konuşuyorduk. Söylediğinde hemen kabul ettim. Ben de motosiklet tutkunuyum. Aynı zamanda eşimle birlikte tamir işi yapıyoruz. Soichiro Honda'nın geçmişini de bildiğim için bunu kabul ettim. İnşallah vatanına, milletine hayırlı bir evlat olur" şeklinde konuştu.