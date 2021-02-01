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Gündem
Bahattin ALBAYRAK / ÇİNE (Aydın), (DHA)
Haber Giriş: 01.02.2021 - 16:07 | Son Güncelleme:

Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Aydınlatma direğine çarpıp, takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı
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AYDIN'ın Çine ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Otomobilin sürücüsü Anıl Aksin (24) yaralandı.

Kaza, saat 08.45 sıralarında, Aydın-Muğla kara yolu üzerinde meydana geldi. Çine'den Aydın Efeler ilçesi yönüne giden Anıl Aksin'in yönetimindeki 09 LD 676 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüjdeki aydınlatma direğine çarpıp, takla attı. Sürücü Aksin, yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri tarafından hurdaya dönen otomobilden çıkartılan Aksin, Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Aksin'in durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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