MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Gündem HaberleriAydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
GeriGündem Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet Emin COŞKUNDERE/ÇARŞAMBA(Samsun) DHA
Haber Giriş: 02.11.2020 - 14:49 | Son Güncelleme:

Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aydınlatma direğine çarparak ikiye bölünen araçtan sağ çıktı
Abone Olgoogle-news

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobillerden birisi orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Sürücüler hastanede tedavi altında.

Kaza, Samsun-Ordu kara yolunda saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Ordu istikametine seyir halinde olan Muhammet Taş idaresindeki 77 EA 104 plakalı otomobil ile Fatih İyem idaresindeki 42 UY 135 plakalı otomobil, Dikbıyık mevkisinde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Fatih İyem yönetimindeki otomobil takla atarak karşı şeride geçerken, Muhammet Taş’ın kullandığı otomobil ise orta refüjde bulunan aydınlatma direğine çarparak ikiye ayrıldı. Otomobilden yola fırlayan sürücü Taş ise kazadan yaralı olarak kurtuldu. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, Muhammet Taş ve Fatih İyem'i ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle