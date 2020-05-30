AydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arpan otomobilin sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ yaralandÄ±

Kaza, saat 21.00 sÄ±ralarÄ±nda merkez Seyhan ilÃ§esi Onur Mahallesi Turhan Cemal Beriker BulvarÄ±'nda meydana geldi. Ã–zgÃ¼r Emir yÃ¶netimindeki 01 FZ 142 plakalÄ± otomobil, trafik Ä±ÅŸÄ±klarÄ±na yaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼nÃ¼n direksiyon kontrolÃ¼nÃ¼ yitirmesi sonucuÂ refÃ¼jdeki aydÄ±nlatma direÄŸine Ã§arptÄ±. KazayÄ± fark eden vatandaÅŸlar, baÅŸÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± darbe ile yaralanan ve otomobildeÂ sÄ±kÄ±ÅŸan sÃ¼rÃ¼cÃ¼Â Emir'e ilkyardÄ±mda bulunup, durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. VatandaÅŸlar ve itfaiye erlerince sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±kartÄ±lan Ã–zgÃ¼r, saÄŸlÄ±k ekiplerinin ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndan Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â

KazanÄ±n ardÄ±ndan Ã§ift yÃ¶nde tek ÅŸeritten verilen trafik akÄ±ÅŸÄ±, otomobilin Ã§ekilmesinin ardÄ±ndan yeniden normale dÃ¶ndÃ¼. Polis, kazayla ilgili soruÅŸturmaya devam ediyor.Â

