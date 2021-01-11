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Güven HASBAŞ/AKYAZI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 11.01.2021 - 11:54 | Son Güncelleme:

Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

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Aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
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SAKARYA’nın Akyazı ilçesinde yol kenarındaki aydınlatma direğine çarpan otomobilin sürücüsü Yakup Doğan hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde, D-100 karayolunda meydana geldi. Hendek ilçesinden Adapazarı yönüne giden Yakup Doğan yönetimindeki 54 ADM 462 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan çıkarılan Doğan'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi.

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