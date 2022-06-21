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Aydınlatma direğine çarpan otomobil yan devrildi! 'Telefonu hala kayıttaydı'

#İstanbul#Esenyurt#Kaza

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, aydınlatma direğine çarparak yan devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar aracın içinde sıkışan sürücüyü çıkardı. Sürücü Gökhan Turda'yı çıkardıktan sonra telefonunda videonun açık olduğunu gören Hasan Aydın, "Sürücüyü araçtan çıkardık. Telefonunu da aldık. Baktık video hala kayıttaydı. Büyük bir ihtimalle kayıt yapıyordu" dedi.

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Kaza, saat 09.15 sıralarında D-100 Karayolu, Beylikdüzü istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Gökhan Turda idaresindeki 34 DDV 246 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak yan devrildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar aracın içinde sıkışan Turda'yı çıkarırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Aydınlatma direğine çarpan otomobil yan devrildi Telefonu hala kayıttaydı

"VİDEO HALA KAYITTAYDI"

Turda'yı çıkardıktan sonra telefonunda videonun açık olduğunu gören Hasan Aydın, "Ben işten çıkmıştım, evime gidiyordum. Bu sırada otomobil çok süratliydi. Sol taraftaki bariyere vurunca savruldu direğe vurdu. Direğe vurunca da ters döndü. Ben karşıda yürüyordum. 3-4 kişi daha geldi. Sürücüyü araçtan çıkardık. Telefonunu da aldık. Baktık video hala kayıttaydı. Büyük bir ihtimalle kayıt yapıyordu" dedi.

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Aydınlatma direğine çarpan otomobil yan devrildi Telefonu hala kayıttaydı

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#İstanbul#Esenyurt#Kaza

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