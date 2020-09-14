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Mahir ALAN/ ADIYAMAN, (DHA)
Haber Giriş: 14.09.2020 - 17:21 | Son Güncelleme:

Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı

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Aydınlatma direğine çarpan araçtaki 2 kişi yaralandı
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ADIYAMAN'da, aydınlatma direğine çarpan hafifi ticari araçtaki 2 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Kahta karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi.

Kahta yönüne giden Mehmet Alagöz yönetimindeki 06 DK 7828 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü Alagöz ile yanında bulunan Saniye Hamurlu, yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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