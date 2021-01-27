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GeriGündem Aydın'ın Söke ilçesinde akılalmaz görüntüler! Elindeki bıçakla dehşet saçtı
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İHA
Haber Giriş: 27.01.2021 - 11:50 | Son Güncelleme:

Aydın'ın Söke ilçesinde akılalmaz görüntüler! Elindeki bıçakla dehşet saçtı

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Aydın'ın Söke ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç kadın önce yoldan geçen bir adama önce bıçakla saldırdı, yere yatırıp darp etti, sonrasında ise bir otomobile zarar verdi. O anlar çevredeki vatandaşların kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenikent Mahallesi’nde psikolojik sorunları olduğu öğrenilen kadın, önce yolda bir kadınla konuşan adama bıçakla saldırdı. Saldırı ile yere düşen adam şans eseri yara almadan kurtuldu.

DAHA ÖNCEKİ SAATLERDE DE İKİ MOTORLU SERVİS ÇALIŞANINA SATAŞMIŞ

Genç kadın daha sonra ise park halinde bulunan bir aracın durduk yere sileceklerini kopartarak, araca vurmaya başladı. Yanında bulunan bir başka kadın, saldırgan kadını engellemeye çalışsa da başarılı olamadı. Saldırgan davranışlarda bulunan kadının önceki saatlerde de yoldan geçen iki motorlu servis çalışanına da sataştığı öğrenildi.

Yaşanan olay sonrası Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri saldırgan kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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