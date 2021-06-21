Aydın'dan sağanak yağmur! Araçlar çamura gömüldü

Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydın'da Kırsal Başçayır mahallesinde öğleden sonra aniden başlayan sağanak yağış sele neden oldu. Sel nedeniyle bazı evleri su bastı ve maddi hasara neden oldu. Sağanak sırasında yolda seyir halinde olan bir otomobil ise sele kapılarak sürüklendi. Selin sürüklediği ve yarısına kadar çamura gömülen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla kurtuldu. Mahalleye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Su ve toprağa gömülen araç iş makinesi yardımıyla kurtarılırken, su basan evdeki kişilerin yardımına itfaiye ekipleri koştu. Etkili yağışta herhangi bir can kaybı yaşanmaması teselli kaynağı oldu. Aydın Büyükşehir Belediye Ekipleri de iş makineleriyle selin yaşandığı mahallede temizleme çalışmalarına başladı.

BÖLGEDE İNCELEME YAPILDI



Nazilli'ye 18 kilometre mesafede, dağ yamacında yer alan kırsal Bağcıllı Mahallesi, sağanak yağmur nedeniyle yüksek kesimlerden akan yağmur sularının etkisi altında kaldı. Yaklaşık 1 saat süren sağanağın ardından yüksek kesimlerden akan sular, Bağcıllı mahallesinden geçen derenin taşmasına yol açtı. Çamur halinde akan taşkın nedeniyle sokaklardaki parke taşları söküldü, önüne kattığı motosiklet, traktör kasası ve arazi araçlarını sürükledi. Ekili alanlar su altında kalırken, ev ve işlerlerinin zemin katlarını da su baskı.

Sağanak sırasında evlerinden çıkamayan vatandaşlar, yağmurun dinmesiyle, hayvanlarının, tarlalarının ve araçlarının yanına gitti. Baskının ardından Nazilli Belediyesi ekipleri ve iş makinaları temizlik çalışması başlattı.

Bağcıllı Mahallesi Muhtarı Hasan Güler, ilk belirlemelere göre can kaybının yaşanmadığı belirtirken, "Yaklaşık 1 saatlik yağışta, her şey alt üst oldu. Geçen yıl da benzer bir olay yaşadık. Şimdi ne zarar var onu tespit etmeye çalışıyoruz" dedi.

Mahalle sakinlerinden Arzu Ay ise geçen yıl da su taşkınının yaşandığını belirterek, "Her yağışta sel baskını yaşıyoruz. Bu yıl da yaşandı, can kaybı olmadan bu baskınlara karşı bir önlem alınsın" diye konuştu.





Yağışın en fazla hasar verdiği Bağcıllı Mahallesinde sürüklenen araçlar taşkınla birlikte gelen çamura saplandı. AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ve MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, Bağcıllı'ya gelerek incelemelerde bulundu.

Her yıl yağışlarla beraber meydana gelen sel felaketinin Bağcıllı Mahallesinde büyük zararlara yol açtığını söyleyen Milletvekili AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, bunun önüne geçebilmek için tensip bentleri ve istinat duvarlarının yapılması için proje hazırlatacağını ve en kısa zamanda ödeneğinin yapılarak ihaleye verileceğini açıkladı.

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan ise yağışla beraber 7 ayrı mahalleden ihbar alır almaz bölgede inceleme yaptıklarını belirterek, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte tüm ekiplerimizi ve iş makinelerimizi bölgeye sevk ettik" dedi.

Milletvekili Erim’in daveti üzerine bölgeye gelen DSİ 21. Bölge Müdürü Göktuğ İlter ise taşkın koruma programı çerçevesinde dere islah çalışması başlatacaklarını belirterek, "Yarın ekiplerimizi bu bölgeye yönlendireceğiz, Tensip bantları ve istinat duvarlarının bir an önce yapılması için çalışma başlatacağız. Bu konuda elimizde projemiz vardı ,ancak bunu daha da kapsamlı hale getirip sorunu kökten çözeceğiz" ifadelerini kullandı.

Yaşanan sel felaketinin ardından AFAD ekipleri bölgeye gelerek zarar tespit çalışması başlattı.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara