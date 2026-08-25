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Aydın'daki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

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#Mazlum Ç. Ölüm#Derya Ç. Gözaltı#Mutfak Yangını
Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 25, 2026 13:24

Aydın'da evde çıkan yangında hayatını kaybeden Mazlum Ç.’nin yaralanan eşi Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verildi. Olaydan bir gün önce bidonla benzin aldığı belirlenen kadının, değerli eşyalarını yanına alıp eşini mutfağa kilitledikten sonra evi ateşe verdiği şüphesi üzerinde duruluyor.

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İstiklal Mahallesi 1067 Sokak’taki bir apartmanın 2'nci katındaki dairede, 16 Ağustos saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Evde yapılan kontrolde, Mazlum Ç.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yangında yaralanan Derya Ç. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

BİR GÜN ÖNCE BİDONA BENZİN DOLDURTMUŞ

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Yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, evde yapılan incelemede Mazlum Ç.’nin cesedinin bulunduğu mutfağın kapısının kilitli olduğu belirlendi. Öte yandan, Derya Ç.'nin yangın anında evden ayrılırken değerli eşyalarının da bulunduğu çantayı hazırladığı tespit edildi.

Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

Derya Ç.'nin, yangından bir gün önce akaryakıt istasyonuna gidip, "Eşim arabanın başında, benzin bitti, almaya geldim" diyerek bidonla benzin aldığı bildirildi.

Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

Soruşturmayı derinleştiren Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı, Derya Ç. hakkında gözaltı kararı verdi. Derya Ç.'nin evin mutfak bölümüne yakıt döküp ateşe verdiği, Mazlum Ç.’yi de mutfağa kilitlediği şüphesi üzerinde durulduğu ifade edildi.

Aydındaki yangın faciasında korkunç şüphe: Eşini mutfağa kilitleyip evi yakmış

İzmir Şehir Hastanesi’nde tedavisi süren Derya Ç.’nin yangında dumandan etkilendiği ve vücudunda yanıklar bulunduğu, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

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#Mazlum Ç. Ölüm#Derya Ç. Gözaltı#Mutfak Yangını

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