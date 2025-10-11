×
Aydın'daki vahşet... 2 aylık eşini boğazını keserek öldürmüştü! Tahliye edildi

Aydın'ın Koçarlı ilçesinde 3 yıl önce 2 aylık eşi Necla Alp'in boğazını keserek öldüren Mustafa A., mahkemenin "akli dengesinin yerinde olmadığı" kararıyla serbest bırakıldı. Mustafa A.'nın babası, sosyal medya hesabından "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" paylaşımında bulundu. Paylaşıma sosyal medyadan tepki yağdı.

Olay, 31 Ağustos 2022’de Koçarlı ilçesi Satılar Mahallesi Demiroluk Yaylası mevkiinde meydana gelmişti. Necla Alp (32), Koçarlı ilçesinde yaşayan Mustafa A. (33) ile 26 Haziran 2022'de evlenmişti. Necla Alp, 2 aylık evliyken korkunç bir cinayete kurban gitmişti. Nişanlılık ve düğün esnasında psikolojik rahatsızlığı gizlendiği iddia edilen eşi Mustafa A. tarafından boğazı kesilerek öldürülen Necla Alp, gözyaşları arasında toprağa verilmişti.

TAHLİYE EDİLDİ

Yaşanan olayın ardından Mustafa A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 3 yıldır hapiste olan Mustafa A. hakkında "akli dengesinin yerinde olmadığı" yönünde rapor düzenlendi. Mahkeme, raporu dikkate alarak şahsın cezai ehliyeti bulunmadığına ve cezaevinden tahliye edilmesine karar verdi.

SOSYAL MEDYADA "ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE KAVUŞTUK" PAYLAŞIMI!

Mahkeme kararının ardından Mustafa A. tahliye edildi. Baba Aziz A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Özgürlüğümüze kavuştuk çok şükür" ifadelerini kullandı.

TEPKİ YAĞDI: "BİR KADIN ÖLDÜRÜLDÜ, HANGİ ÖZGÜRLÜKTEN BAHSEDİYORSUNUZ"

Baba Aziz A.’nın paylaşımı tepki toplarken, çok sayıda vatandaş "Bir kadın öldürüldü, siz hangi özgürlükten bahsediyorsunuz?" yorumunu yaptı.

