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Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

#Aydın #Uyuşturucu#Kuşadası
Aydın’daki uyuşturucu operasyonunda 9 tutuklama

Aydın’ın Kuşadası ve Germencik ilçelerinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 9’u tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik Kuşadası ve Germencik ilçelerinde belirlenen adreslere geçen 13 Haziran’da eş zamanlı baskınlar yaptı.

Evlerdeki aramalarda toplam 2 kilo 210 gram metamfetamin, 26 kilo 29 gram kokain, 242 gram kubar esrar, ’bong’ olarak bilinen uyuşturucu içiminde kullanılan 23 aparat, 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör, 4 ruhsatsız av tüfeği, 34 fişek, 14 av tüfeği fişeği ve 17 bin 500 TL uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. 11 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 3 firarinin de yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9’u tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

 

 

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#Aydın#Uyuşturucu#Kuşadası

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