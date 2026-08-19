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Aydın’daki orman yangınından acı haber: Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı, 20 gün sonra hayatını kaybetti

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#Aydın Çine Orman Yangını#Mutlu Özcan Hayatını Kaybetti#İzmir Şehir Hastanesi
Aydın’daki orman yangınından acı haber: Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı, 20 gün sonra hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2026 09:09

Aydın'ın Çine ilçesinde 30 Temmuz'da çıkan orman yangınında hayvanlarını kurtarmaya çalışırken alevlerin arasında kalarak ağır yaralanan 35 yaşındaki Mutlu Özcan, İzmir Şehir Hastanesi'nde 20 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti. 3 bin hektar alanın zarar gördüğü yangınla ilgili yürütülen soruşturmada, yangına sebebiyet verdiği öne sürülen S.K. (53) tutuklanmıştı.

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Çine’de 30 Temmuz günü saat 15.00 sıralarında Kavşit Yaylası’nda çıkan orman yangını Mutaflar Mahallesi’ne sıçradı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan yangın sırasında hayvanlarını kurtarmak isteyen evli ve bir çocuk babası Mutlu Özcan, alevlerin arasında kalarak ağır yaralandı. İlk müdahalesinin ardından İzmir Şehir Hastanesi’ne sevk edilen Özcan, burada tedavi altına alındı.

Aydın’daki orman yangınından acı haber: Hayvanlarını kurtarmak isterken yaralandı, 20 gün sonra hayatını kaybetti

Yaklaşık 20 gündür yaşam mücadelesi veren Özcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Özcan’ın cenazesinin yapılacak işlemlerin ardından memleketi Çine’de toprağa verileceği öğrenildi.

Bölgede 4 gün sonra kontrol altına alınan orman yangınında 3 bin hektar alan zarar gördü. Konu ile ilgili yürütülen soruşturmada ise yangına sebebiyet verdiği öne sürülen S.K. (53) tutuklanmıştı.

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#Aydın Çine Orman Yangını#Mutlu Özcan Hayatını Kaybetti#İzmir Şehir Hastanesi

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