Aydın'daki annenin feryadını duyan herkesin ciğerini parçalıyor

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Edinilen bilgiye göre, Aydın’ın Nazilli İlçesi’ne bağlı Eğrek Mahallesi’nde yaşayan Çiçek-Erol Emre Çifti’nin 1994 yılında Sezer adını verdikleri bir evlatları oldu. Gündelik tarım işlerinde çalışarak geçimini sağlayan ailenin çocuğu Sezer 2.5 yaşında iken havale geçirince akli dengesini yitirdi. Çocukluğunda şiddete meyilli olsa da anne ve babası tarafından zapt edilebilen Sezer Emre, 20 yaşını aşınca iyice saldırganlaştığını belirten Anne Çiçek Emre, “Anneliğin en zor halini yaşıyorum. Oğlum büyüyüp güçlendikçe biz de yaşlanıp zayıfladık. Eskiden zapt edebiliyordum. Şu anda ben 60 yaşındayım, oğlum 28 yaşında.

