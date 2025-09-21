×
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Aydın-Denizli kara yolu Denizli Bulvarı'nda ilerleyen S.U. yönetimindeki 09 HY 746 plakalı otomobil, önünde seyreden H.E'nin kullandığı 09 KN 215 plakalı minibüse, ardından R.İ. idaresindeki 09 AKA 801 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan S.U. yönetimindeki otomobil, yol kenarındaki boş alana düştü.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydında zincirleme trafik kazası: 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Kazada yaralanan sürücüler S.U. ve H.E. ile otomobildeki Ahmet Kekiksucu, Y.B, S.G, ve A.E. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Ahmet Kekiksucu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde otomobilin yol kenarındaki boş alana düşmesi yer aldı.

