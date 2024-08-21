Aydın’da yolcu otobüsü yayaya çarptıktan sonra devrildi: 1 ölü, 7 yaralı

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Kazada yaya hayatını kaybederken, devrilen otobüste bulunan 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 23.30 sıralarında Hallaçlar Mahallesi Aydın- Muğla karayolu üzerinde meydana geldi. Muğla’dan Aydın istikametine seyir halinde olan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 BK 9643 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya çarptıktan sonra yoldan çıkarak devrildi. Yan yatan otobüsün metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere otobüsün çarptığı yaya hayatını kaybederken, 7 yolcu da yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Aydın’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.