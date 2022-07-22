Aydın'da yolcu minibüsü kamyonete çarptı: 10 yaralı

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Kaza, saat 12.00 sıralarında Söke-Milas kara yolunda meydana geldi. Söke'den Didim yönüne giden Halil Songur’un kullandığı yolcu minibüsü, aynı yöne giden Ali Özevcimen idaresindeki kargo kamyonetine arkadan çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü Halil Songur ile 9 yolcusu yaralandı.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Söke Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.