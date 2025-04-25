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Aydın’da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu

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#Aydın#Yol Çalışması#ROMA
Aydın’da yol çalışmasında, Roma dönemine ait insan kemikleri bulundu
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 22:42

Aydın'ın Efeler ilçesinde Büyükşehir Belediyesi’nin yol yenileme çalışması sırasında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen insan kemikleri bulundu.

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Kemer Mahallesi’nde yol yenileme çalışması yaptı. Bölgenin arkeolojik sit alanı olması nedeniyle Aydın Müze Müdürlüğü görevlileri de çalışmayı yerinde takip etti. Tralleis Antik Kenti'nde yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta yer alan kazı çalışmasında, büyük boyuttaki taşların arasından ölen kişilerin yakıldığı kremasyon küpler çıktı. Küpleri inceleyen görevliler, çok sayıda kemik buldu. Bölgede çalışma durdurularak, güvenlik şeridiyle önlem alındı. Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ve kemikler, ilk incelemelerin ardından Müze Müdürlüğüne götürüldü.

Kemer Mahallesi’nde 46 yıldır yaşayan Özer Aksoy (67) gazetecilere yaptığı açıklamada, mahallede daha önceki yıllarda yapılan yol çalışmalarında da benzer buluntuların çıktığını söyledi.

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#Aydın#Yol Çalışması#ROMA

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